1 of 16 Shamli Fire - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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दरअसल, बृहस्पतिवार को बागपत के पुराना कस्बा में साजिद के ताऊ अहमद की बेटी हमशीरा की बेटी तबस्सुम की शादी थी। रात में होने वाली इस शादी में साजिद और उनके परिवार को भात देने जाना था। साजिद ने बताया कि पूरा परिवार कई दिनों से शादी की तैयारियों में जुटा था। शामली के बाबरी इलाके के कैड़ी गांव में मकान में लगी भीषण आग ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया। जिस घर में सुबह शादी में जाने की चहल-पहल होनी थी, वहां चीख-पुकार मच गई।

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2 of 16 कैडी गांव में मकान में लगी आग। - फोटो : सीसीटीवी

भात का सारा सामान खरीदा जा चुका था और बुधवार रात ही पत्नी शाहिदा व दोनों बेटियों ने खुशी-खुशी अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी। सभी को बृहस्पतिवार सुबह ही बागपत के लिए रवाना होना था, जिसके लिए शामली से एक कार भी किराए पर बुक कर ली गई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजर था।

3 of 16 कैडी गांव में हादसे के बाद जला पड़ा समान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पढ़ाई में अव्वल थीं दोनों बेटियां हादसे में जान गंवाने वाली साजिद की बड़ी बेटी अदन गांव के ही एलबीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा सात और छोटी बेटी माहिरा कक्षा पांच की छात्रा थी। प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह ने नम आंखों से बताया कि दोनों बहनें पढ़ाई में बेहद होशियार थीं और लगातार दो बार से अपनी-अपनी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर रही थीं।





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4 of 16 कैड़ी गांव में आग को बुझाते फायरकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल पत्नी और दो होनहार बेटियों की एक साथ मौत से पिता साजिद समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और मोहल्ले के लोग पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हैं।

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5 of 16 कैड़ी गांव में आग को बुझाते फायरकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी