फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Ankit murder case New reveal Youths from Shamli were also conducting recce of singer

अंकित हत्याकांड में नया खुलासा: शामली के युवक भी कर रहे थे गायक की रेकी, GPS खरीदने से कार में लगाने की कहानी

Thu, 03 Sep 2026 03:01 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 03 Sep 2026 03:01 PM IST
सार

शामली में हुए अंकित हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। शामली के युवक भी गायक अंकित बालियान की रेकी कर रहे थे। शूटर जीपीएस लगाने के बाद उसे चालू नहीं कर पाए थे। बाद में पुलिस ने जीपीएस बरामद कर लिया था। अब पुलिस जीपीएस की खरीद से लेकर कार में लगाने तक की पूरी कड़ी की जांच कर रही है।

विज्ञापन
Ankit murder case New reveal Youths from Shamli were also conducting recce of singer
ankit baliyan murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
शामली में गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। पुलिस को पता चला है कि हरियाणा के शार्प शूटरों के अलावा शामली के युवक भी अंकित की रेकी में शामिल थे। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।


इनसे पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया है कि हत्याकांड से पहले शामली के कुछ युवक जिम के आसपास घूम रहे थे। पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। इसके अलावा, अंकित की कार में जीपीएस लगाने वाले गाजियाबाद के दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है।
Ankit murder case New reveal Youths from Shamli were also conducting recce of singer
यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद जिम में जानकारी लेते एसपी व एएसपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्यों ने दुकानदार से ही जीपीएस खरीदा था। पुलिस के अनुसार, शूटर जीपीएस लगाने के बाद उसे चालू नहीं कर पाए थे। बाद में पुलिस ने जीपीएस बरामद कर लिया था। अब पुलिस जीपीएस की खरीद से लेकर कार में लगाने तक की पूरी कड़ी की जांच कर रही है।
 
Ankit murder case New reveal Youths from Shamli were also conducting recce of singer
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गोगी गैंग के निशाने पर थे हरियाणवी गायक
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, जांच में सामने आया है कि गोगी गैंग हरियाणवी गायकों को निशाना बना रहा था। 17 अक्तूबर 2017 को हरियाणवी गायिका हर्षिता दहिया की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी गogi गैंग का नाम सामने आया था। पुलिस अब इस पहलू से भी जांच कर रही है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Ankit murder case New reveal Youths from Shamli were also conducting recce of singer
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गाड़ी के शीशे में लगी गोली के निशान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रेकी और जीपीएस की भूमिका
पुलिस ने तीन शामली के युवकों को हिरासत में लिया है। ये युवक हत्याकांड से पहले अंकित के जिम के आसपास देखे गए थे। गाजियाबाद के दुकानदार से जीपीएस खरीदने और लगाने की जानकारी मिली है। पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

 
विज्ञापन
Ankit murder case New reveal Youths from Shamli were also conducting recce of singer
यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अप्रैल में मवाना से चोरी बाइक से अंकित हत्याकांड को दिया अंजाम
अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक अप्रैल 2026 में मवाना से चोरी हुई थी। शार्प शूटरों को दिल्ली में 75 हजार रुपये एडवांस भी दिए गए थे।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed