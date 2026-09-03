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अंकित हत्याकांड में नया खुलासा: शामली के युवक भी कर रहे थे गायक की रेकी, GPS खरीदने से कार में लगाने की कहानी
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: Sharukh Khan
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:01 PM IST
सार
शामली में हुए अंकित हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। शामली के युवक भी गायक अंकित बालियान की रेकी कर रहे थे। शूटर जीपीएस लगाने के बाद उसे चालू नहीं कर पाए थे। बाद में पुलिस ने जीपीएस बरामद कर लिया था। अब पुलिस जीपीएस की खरीद से लेकर कार में लगाने तक की पूरी कड़ी की जांच कर रही है।
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ankit baliyan murder
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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शामली में गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। पुलिस को पता चला है कि हरियाणा के शार्प शूटरों के अलावा शामली के युवक भी अंकित की रेकी में शामिल थे। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
इनसे पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया है कि हत्याकांड से पहले शामली के कुछ युवक जिम के आसपास घूम रहे थे। पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। इसके अलावा, अंकित की कार में जीपीएस लगाने वाले गाजियाबाद के दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है।
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यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद जिम में जानकारी लेते एसपी व एएसपी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्यों ने दुकानदार से ही जीपीएस खरीदा था। पुलिस के अनुसार, शूटर जीपीएस लगाने के बाद उसे चालू नहीं कर पाए थे। बाद में पुलिस ने जीपीएस बरामद कर लिया था। अब पुलिस जीपीएस की खरीद से लेकर कार में लगाने तक की पूरी कड़ी की जांच कर रही है।
गोगी गैंग के निशाने पर थे हरियाणवी गायक
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, जांच में सामने आया है कि गोगी गैंग हरियाणवी गायकों को निशाना बना रहा था। 17 अक्तूबर 2017 को हरियाणवी गायिका हर्षिता दहिया की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी गogi गैंग का नाम सामने आया था। पुलिस अब इस पहलू से भी जांच कर रही है।
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गाड़ी के शीशे में लगी गोली के निशान
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रेकी और जीपीएस की भूमिका
पुलिस ने तीन शामली के युवकों को हिरासत में लिया है। ये युवक हत्याकांड से पहले अंकित के जिम के आसपास देखे गए थे। गाजियाबाद के दुकानदार से जीपीएस खरीदने और लगाने की जानकारी मिली है। पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अप्रैल में मवाना से चोरी बाइक से अंकित हत्याकांड को दिया अंजाम
अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक अप्रैल 2026 में मवाना से चोरी हुई थी। शार्प शूटरों को दिल्ली में 75 हजार रुपये एडवांस भी दिए गए थे।
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