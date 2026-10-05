1 of 14 Meerut Amit Murder Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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कोर्ट में गवाहों के बयान और साक्ष्यों से पता चला है कि दोनों आरोपियों ने हत्या की रात 12 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल की सुबह गिरफ्तारी से पहले तक 51 बार मोबाइल पर बात की थी। इस मामले में आरोपी अमरदीप को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और रविता अभी जिला कारागार में है।

सौरभ हत्याकांड के बाद बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव में पत्नी रविता के प्रेमी अमरदीप संग मिलकर अमित कश्यप उर्फ मिक्की (25) की हत्या के मामले में फैसले की तिथि निर्धारित कर दी गई है। आरोपियों ने अमित की गला दबाकर हत्या के बाद सर्पदंश से मौत दर्शाने की साजिश रची थी।

2 of 14 पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी - फोटो : अमर उजाला

बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में अमित उर्फ मिक्की का शव 13 अप्रैल 2025 की सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे। उसकी पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सर्पदंश से हुई है।

3 of 14 आरोपी पत्नी रविता व प्रेमी अमरदीप - फोटो : अमर उजाला

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई है। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ। पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शुरुआत में दोनों ने गुमराह करने की कोशिश की।



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4 of 14 आरोपी पत्नी रविता व उसका प्रेमी अमरदीप बाएं - फोटो : अमर उजाला

पूजा के बहाने खरीदा था घोड़ा पछाड़ सांप

सहायक शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद का कहना है कि अमित और अमरदीप एक साथ पत्थर लगाने का काम करते थे। दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था। इसी दौरान अमरदीप की रविता से निकटता बढ़ गई थी। अमित को इसकी भनक लग गई थी और वह विरोध करने लगा था।

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5 of 14 आरोपी पत्नी - फोटो : अमर उजाला

इसके चलते दोनों ने अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। अमरदीप ने एक हजार रुपये में अपने परिचित कृष्ण से पूजा के बहाने सांप खरीदा था। उसे डर था कि सांप उसे या रविता को न डस ले, इसलिए उसने कहा था कि उसे विष रहित सांप चाहिए। कृष्ण अपने परिचित कथित सपेरे प्रीतम से घोड़ा पछाड़ सांप लेकर आया था।