1 of 15 Meerut Blue Drum saurabh - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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मुस्कान और साहिल को 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जानी है। इसी फैसले पर जेल में बंद अन्य महिलाओं की भी नजर है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल प्रशासन उनकी गतिविधियों और मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के दोषसिद्ध होने के बाद मेरठ जिला जेल में बंद उन चार अन्य महिलाओं की भी चिंता बढ़ गई है, जिन पर अपने पतियों की हत्या के आरोप हैं। मुस्कान समेत पति की हत्या से जुड़े अलग-अलग मामलों में निरुद्ध पांचों महिलाओं की निगाह अब अपने मुकदमों के अगले पड़ाव पर है। जेल प्रशासन की ओर से इनकी काउंसलिंग कराई जा रही है।

2 of 15 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एक के बाद एक सामने आए पति की हत्या के मामले

ब्रह्मपुरी के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड के बाद जिले में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें महिलाओं पर प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने के आरोप लगे। बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर गांव की रविता पर आरोप है कि उसने 13 अप्रैल की रात प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित की गला दबाकर हत्या कर दी।

3 of 15 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वारदात को हादसा दिखाने के लिए शव के पास सांप छोड़ दिया गया और सांप के काटने की कहानी बताई गई। पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार किया था।

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4 of 15 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

21 जुलाई को हस्तिनापुर निवासी स्कूल संचालक अतुल पंवार की हत्या के मामले में उसकी पत्नी दामिनी और प्रेमी तुषार को आरोपी बनाया गया। पुलिस इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है।



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5 of 15 साहिल और मुस्कान को डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान तैनात पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वहीं, 23 जून को जानी खुर्द निवासी सुभाष की हत्या के मामले में उसकी पत्नी कविता और बेटी सोनम पर प्रेमियों के साथ मिलकर वारदात करने का आरोप है। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं।