कानपुर: 150 साल पुराना ऐतिहासिक मेला बारिश में धुला, दुकानें सजीं पर ग्राहक नहीं पहुंचे, लाखों का नुकसान

कानपुर में नरवल तहसील के सरसौल विकासखंड के ग्राम सिकठिया पुरवा में लगने वाले करीब डेढ़ सौ वर्ष पुराने ऐतिहासिक मेले पर इस बार बारिश ने ग्रहण लगा दिया। दो दिन तक लगातार हुई बारिश के कारण मेले में सन्नाटा पसरा रहा। झूले लगे रहे, दुकानें सजी रहीं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं पहुंचा। इससे दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

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मेला संयोजकों के अनुसार, यह मेला प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के अवसर पर दो दिनों के लिए लगता है। डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब लगातार बारिश के कारण मेला नहीं लग सका। यह क्षेत्र का एकमात्र बचा हुआ ऐतिहासिक मेला है, जिसमें करीब दो दर्जन से अधिक गांवों के लोग साल भर खरीदारी का इंतजार करते हैं।