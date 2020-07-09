पड़ोसी ने रंजिशन खेला खूनी खेल, बेटी ने भी तोड़ा दम, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

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घर में लगाई आग के बाद खत्म हुए परिवार के सदस्य
- फोटो : अमर उजाला
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आग में झुलसकर दो साल के मासूम की हुई मौत का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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रौली और शिखा के फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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आग लगाने का आरोपी मुरारी
- फोटो : अमर उजाला
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प्रजापति युवा संगठन के पदाधिकारी पीड़ितों से मिले
- फोटो : अमर उजाला
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रामबहादुर और सरला देवी के फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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रौली और सरला देवी के फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला