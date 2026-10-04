यूपी: पांच किमी तक धमाके की आवाज और आसमान तक उठता धुएं का गुबार,चाचा-भतीजे जिंदा जले; आग बुझाने में छूटे पसीने

1 of 10 Dumper and container - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







Link Copied







आसपास के गांवों के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के बाद राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात ठप होने के कारण एंबुलेंस, स्कूल वाहनों समेत अन्य वाहनों को गांवों के छोटे रास्तों से निकाला गया।



सादाबाद से आगरा की ओर आने वाले वाहन नगला नीम गांव के रास्ते खंदौली पहुंचे। वहीं, आगरा से सादाबाद की ओर जाने वाले वाहनों को गढ़ी नैनसुख गांव के रास्ते से निकाला गया। करीब दो घंटे तक वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ हाईवे पर डंपर और कंटेनर की टक्कर के बाद दोनों वाहन धू-धू कर जल रहे थे। हादसे के बाद दोनों वाहनों में लगी आग से आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। वाहनों की टक्कर और इसके बाद हुए धमाके की आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक ग्रामीणों ने सुनी। इससे लोग सहम उठे थे।

2 of 10 डंपर और कंटेनर के बीच भिड़ंत, लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

डंपर मालिक के कारण असमंजस में परिजन

डंपर मालिक धौलपुर निवासी निरंजन शर्मा ने वाहन के चालक का नाम राजकुमार बताकर उसके गाड़ी से कूदकर भागने का दावा कर दिया। पुलिस को दोनों शव स्टेयरिंग के पास मिले थे। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद डंपर से किसी के बाहर निकलने की कोई आशंका पुलिस को नहीं है। डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि डंपर में दो लोगों के ही सवार होने की बात सामने आई है। प्रारंभिक जांच में डंपर चालक की लापरवाही सामने आई है। असमंजस दूर करने को डीएनए जांच कराई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।



3 of 10 डंपर और कंटेनर के बीच भिड़ंत, लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

डंपर चालक की झपकी से हादसे की आशंका

कंटेनर चालक शिवा ने बताया कि संभवतः डंपर के चालक को झपकी आई और डंपर अनियंत्रित हो गया। खतरा भांपते हुए उन्होंने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाया और कंटेनर को क्लीनर साइड की ओर मोड़ दिया। इसके बाद वह गेट खेलकर बाहर कूद गए। डंपर ने कंटेनर की ड्राइवर साइड में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों वाहनों में तेज धमाके हुए और आग लग गई। हादसे के दौरान सादाबाद मंडी से सब्जी खरीदकर बाइक से नगला जालिम, खंदौली लौट रहे सुमित (23) और शीटू (24) भी चपेट में आ गए। दोनों एक ही बाइक पर सवार थे और सब्जी बेचने का काम करते हैं।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 डंपर और कंटेनर के बीच भिड़ंत, हादसे में घायल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कंटेनर के अचानक ब्रेक लगने के कारण पीछे चल रहे बाइक सवार उससे टकरा गए। टक्कर के बाद सुमित बाइक समेत कंटेनर के नीचे फंस गया। शीटू ने हिम्मत दिखाते हुए उसे बाहर निकाला और एक अन्य ग्रामीण की सहायता से उसे अपने कंधे पर रखकर घटनास्थल से दूर ले गया। समय रहते अगर शीटू सुमित को बाहर नहीं निकालता तो आग की लपटों के बीच वह भी फंस जाता। दोनों सादाबाद से सब्जी लाकर आगरा बोदला मंडी में बेचते हैं। हादसे में दोनों घायल हो गए और उनकी बाइक भी पूरी तरह जल गई।

विज्ञापन

5 of 10 डंपर और कंटेनर के बीच भिड़ंत, लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी