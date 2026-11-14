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UP Big News: 'शहीदों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख', लखनऊ में सड़कों पर उतरे वकील, बदायूं में दोहरा हत्याकांड

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 14 Nov 2026 05:31 PM IST

सार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ में पूर्व सैनिकों की एक रैली को संबोधित किया और कई घोषणाएं कीं। लखनऊ में अपनी सुरक्षा संबंधी मागों को लेकर वकील सड़कों पर उतरे। वहीं, बदायूं में एक दोहरा हत्याकांड सामने आने से सनसनी फैल गई। इसी तरह सीतापुर में भी युवक-युवती के शव फंदे से लटके हुए मिले। देखें, बड़ी खबरें:

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