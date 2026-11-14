यूपी: राजधानी में आखिर क्यों वकील ने शुरू किया हंगामा? जानिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग के पीछे की वजह

क्या है अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग?

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम ऐसा प्रस्तावित कानून है, जिसका मकसद वकीलों को उनके पेशेवर काम के दौरान होने वाली मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न से सुरक्षा देना है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि वे न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। मुकदमों की पैरवी और अपने मुवक्किलों का पक्ष रखने के दौरान कई बार उन्हें दबाव, धमकी और हमले जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग और प्रभावी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए।





क्यों जरूरी बता रहे हैं वकील?

वकीलों का कहना है कि उनका काम अदालत में न्याय की लड़ाई लड़ना है। इस दौरान यदि किसी पक्ष की ओर से उन्हें धमकाया जाता है या उन पर हमला होता है तो इसका असर न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर पड़ता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। अधिवक्ता चाहते हैं कि कानून में ऐसे मामलों में सुरक्षा, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो।