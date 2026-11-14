बहराइच: आधी रात अलग-अलग घरों में घुसा तेंदुआ, दो घंटे में चार बच्चों पर हमला कर किया घायल; गांव में दहशत

यूपी के बहराइच में वन प्रभाग की चकिया रेंज के उचवा बालापुर गांव में शुक्रवार रात तेंदुए ने अलग-अलग घरों में घुसकर चार बच्चों पर हमला किया। इससे वह लहूलुहान हो गए। घटना में दो बच्चियां और दो बच्चे घायल हुए हैं। सभी अपने परिवारीजनों के साथ घरों में सो रहे थे।

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घायलों में ये बच्चे हैं शामिल

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर जागे ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर तेंदुए को खदेड़ा। घायलों को सीएचसी मोतीपुर पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चार वर्षीय बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

उचवा बालापुर गांव निवासी अच्छन के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 1 से 3 बजे के बीच जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गांव में घुसे तेंदुए ने अलग-अलग घरों में बच्चों पर हमला किया। घायलों में अच्छन का पुत्र शमसुद्दीन (4 वर्ष), इसरार पुत्र नूर आलम (7 वर्ष), लल्लन की पुत्री लक्ष्मी (10 वर्ष) और आशिक की पुत्री शीबा (6 वर्ष) शामिल हैं।

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वन विभाग की टीम क्षेत्र में कर रही गश्त

अचानक हुए इन हमलों से घरों में चीख-पुकार मच गई। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर तेंदुए को भगाया। शुरुआत में ग्रामीणों को हमलावर वन्यजीव के लकड़बग्घा होने की आशंका थी, लेकिन मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच के बाद इसे तेंदुए का हमला बताया।

प्रभागीय वनाधिकारी सुंदरेशा ने बताया कि आशंका है कि अल्पवयस्क तेंदुआ अपनी मां से बिछड़कर जंगल से गांव की ओर आ गया था। इसके बाद मां की तलाश में घरों में घुसे तेंदुए ने सो रहे बच्चों पर हमला कर दिया।

डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। ग्रामीणों को रात में बच्चों को अकेला न छोड़ने तथा सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।