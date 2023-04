{"_id":"64471cbb617c76da6402f4d3","slug":"up-board-10th-12th-result-2023-live-updates-varanasi-check-on-upmsp-edu-in-direct-link-download-marksheet-2023-04-25","type":"live","status":"publish","title_hn":"UP Board 10th 12th Result varanasi Live: आज जारी होगा 10वीं और 12वीं का परिणाम, जानें पूरी डिटेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 25 Apr 2023 06:37 AM IST

खास बातें

लाइव अपडेट

06:29 AM, 25-Apr-2023 10वीं में 85 हजार 319 और 12वीं में 85 हजार 518 परीक्षार्थी पंजीकृत थे छात्र एवं छात्राएं अपने परीक्षाफल को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in और nic की वेबसाइट up results.nic.in पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षफल को 25 अप्रैल को घोषित करके बोर्ड इतिहास रचने जा रहा है। इससे पहले 27 अप्रैल तक वर्ष 2019 में परिणाम घोषित हुआ था। जिले में हाईस्कूल में 85 हजार 319 और इंटरमीडिएट में 85 हजार 518 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे थे। छात्र एवं छात्राएं अपने परीक्षाफल को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in और nic की वेबसाइट up results.nic.in पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षफल को 25 अप्रैल को घोषित करके बोर्ड इतिहास रचने जा रहा है। इससे पहले 27 अप्रैल तक वर्ष 2019 में परिणाम घोषित हुआ था। जिले में हाईस्कूल में 85 हजार 319 और इंटरमीडिएट में 85 हजार 518 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे थे। 05:42 AM, 25-Apr-2023 UP Board 10th 12th Result varanasi Live: आज जारी होगा 10वीं और 12वीं का परिणाम, जानें पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करेगा। बोर्ड सचिव दिव्यकान्त शुक्ला के मुताबिक बोर्ड का परिणाम आज आएगा। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र सबसे तेज रिजल्ट अमर उजाला की MY Result Plus वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे।

