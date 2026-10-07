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वाराणसी में झमाझम बारिश: तेज हवा,  बिजली की गड़गड़ाहट से सहमे लोग; गर्मी और उमस से मिली निजात

Wed, 07 Oct 2026 06:55 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 07 Oct 2026 06:55 PM IST
सार

वाराणसी में बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई और बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट से लोग सहम गए। सुबह से तीखी धूप और उमस से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली। तेज हवा के कारण सड़क पर आवाजाही भी कुछ देर प्रभावित रही।

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Heavy rain in Varanasi People startled by strong winds and thunder relief from heat and humidity
वाराणसी में हुई बारिश। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में बुधवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। करीब साढ़े छह बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। दिनभर तीखी धूप और उमस से परेशान लोगों को शाम की बारिश से कुछ राहत मिली। अचानक मौसम बदलने से कई इलाकों में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिखाई दिए। बिजली की तेज गड़गड़ाहट से लोग सहम गए।

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बुधवार सुबह से ही शहर में तेज धूप रही। दोपहर तक धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तापमान में गर्मी महसूस होने के कारण सड़कों पर निकलने वाले लोगों ने भी असहजता जताई। शाम होते-होते मौसम में अचानक बदलाव शुरू हुआ। करीब साढ़े छह बजे आसमान में बादल घिर आए और कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं।
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इसके बाद बारिश शुरू हो गई। हवा की गति तेज होने के कारण कई स्थानों पर लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुक गए। अचानक हुई बारिश से सड़क पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। कई लोग बिना तैयारी के बारिश में फंस गए। तेज हवा और बारिश के साथ बिजली की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई देती रही। इससे खासकर खुले स्थानों और सड़क पर मौजूद लोग सहम गए।

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गरज-चमक के साथ हुई बारिश

सुबह से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बारिश से मौसम में बदलाव महसूस हुआ। हालांकि तेज हवा के साथ हुई बारिश ने कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन को कुछ देर के लिए प्रभावित किया। मौसम बदलने के बाद तापमान में भी गिरावट महसूस की गई।

शहर के विभिन्न इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति भी बनी। वाहन चालकों को भी तेज हवा और बारिश के बीच सावधानी से गुजरना पड़ा। मौसम के अचानक बदलने से लोगों को दिन और शाम के तापमान में अंतर महसूस हुआ।

लोगों का कहना था कि सुबह तेज धूप के कारण गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन शाम को अचानक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। तेज गर्जना के कारण कई लोग घरों में ही रहे। बारिश के बाद आसमान में बादल छाए रहे। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को लेकर लोगों में चर्चा रही। दिनभर गर्मी के बाद शाम की बारिश ने जहां राहत दी, वहीं तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट ने लोगों को सतर्क भी कर दिया।

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