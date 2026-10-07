वाराणसी में झमाझम बारिश: तेज हवा,  बिजली की गड़गड़ाहट से सहमे लोग; गर्मी और उमस से मिली निजात

सुबह से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बारिश से मौसम में बदलाव महसूस हुआ। हालांकि तेज हवा के साथ हुई बारिश ने कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन को कुछ देर के लिए प्रभावित किया। मौसम बदलने के बाद तापमान में भी गिरावट महसूस की गई।



शहर के विभिन्न इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति भी बनी। वाहन चालकों को भी तेज हवा और बारिश के बीच सावधानी से गुजरना पड़ा। मौसम के अचानक बदलने से लोगों को दिन और शाम के तापमान में अंतर महसूस हुआ।



लोगों का कहना था कि सुबह तेज धूप के कारण गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन शाम को अचानक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। तेज गर्जना के कारण कई लोग घरों में ही रहे। बारिश के बाद आसमान में बादल छाए रहे। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को लेकर लोगों में चर्चा रही। दिनभर गर्मी के बाद शाम की बारिश ने जहां राहत दी, वहीं तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट ने लोगों को सतर्क भी कर दिया।