फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   CM Yogi speaks in Varanasi Japan faces destruction UP faces a threat

वाराणसी में बोले सीएम योगी: जापान के पास तकनीक-सटीकता, यूपी के पास हुनर और 25 करोड़ का बाजार

Wed, 07 Oct 2026 05:35 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Wed, 07 Oct 2026 05:35 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आबे मेमोरियल कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में भारत-जापान संबंधों को भरोसे पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि जापान की सटीकता और यूपी के हुनर, बड़े बाजार व युवा कार्यबल का मेल दोनों देशों के सहयोग को नई दिशा दे सकता है।

विज्ञापन
CM Yogi speaks in Varanasi Japan faces destruction UP faces a threat
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबे मेमोरियल कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में भारत-जापान की बढ़ती साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जापान के पास सटीकता है, जबकि उत्तर प्रदेश के पास हुनर, करीब 25 करोड़ लोगों का बड़ा बाजार और युवा कार्यबल है।
विज्ञापन

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते केवल लेन-देन पर आधारित नहीं हैं, बल्कि भरोसे और आपसी विश्वास पर टिके हैं। उन्होंने जापान को भारत का सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि वह हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-जापान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। जापान की तकनीकी दक्षता और उत्तर प्रदेश के हुनरमंद युवाओं तथा बड़े बाजार के बीच बेहतर तालमेल से विकास और निवेश के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बाजार और युवा कार्यबल उपलब्ध है, जबकि जापान के पास तकनीक और सटीकता की क्षमता है। दोनों देशों की इन क्षमताओं का मेल आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत कर सकता है।

 
Trending Videos

आबे मेमोरियल कॉरिडोर क्या है ?
आबे मेमोरियल कॉरिडोर वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तैयार किया गया एक स्मृति-समर्पित कॉरिडोर है। इसे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की स्मृति और भारत-जापान की दोस्ती को समर्पित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed