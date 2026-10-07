वाराणसी में बोले सीएम योगी: जापान के पास तकनीक-सटीकता, यूपी के पास हुनर और 25 करोड़ का बाजार

VIDEO | Varanasi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath attends inauguration of Abe Memorial Corridor, highlights growing India-Japan partnership and says Japan has precision while Uttar Pradesh has skills, along with a 25-crore market and young workforce. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) विज्ञापन October 7, 2026

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VIDEO | Varanasi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath attends inauguration of Abe Memorial Corridor, says India-Japan relationship is based on trust, not transactions, and describes Japan as a true friend that has stood by India. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते केवल लेन-देन पर आधारित नहीं हैं, बल्कि भरोसे और आपसी विश्वास पर टिके हैं। उन्होंने जापान को भारत का सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि वह हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-जापान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। जापान की तकनीकी दक्षता और उत्तर प्रदेश के हुनरमंद युवाओं तथा बड़े बाजार के बीच बेहतर तालमेल से विकास और निवेश के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बाजार और युवा कार्यबल उपलब्ध है, जबकि जापान के पास तकनीक और सटीकता की क्षमता है। दोनों देशों की इन क्षमताओं का मेल आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत कर सकता है।