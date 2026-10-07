यूपी: छेड़खानी के आरोपी कर्मी को हटाने की मांग, 200 छात्र-छात्राओं ने खुद को कमरे में किया बंद; छह घंटे हंगामा

महिला ने एक कर्मचारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र-छात्राएं भी उसके समर्थन में खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सूचना पर सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाया गया। इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - संजीव कुमार राय, एसडीएम सगड़ी।



महिला खुद को सरकारी कर्मचारी मान रही थी। उसे डर था कि उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसी वजह से उसने कर्मचारी पर गलत आरोप लगाया था। जब कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने छात्र-छात्राओं को भड़काया और प्रदर्शन कर अपनी बात मनवाने की योजना बनाई। मामले की विभागीय जांच होगी इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वह विभाग करेगा। - संजय कुमार सिंह, जीयनपुर कोतवाल।