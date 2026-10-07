यूपी: पायलट ने 2 विमान उड़ाने से किया इनकार, शारजाह से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में यात्रियों की परेशानी

वाराणसी पहुंचने के बाद इसी विमान को दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। दिल्ली जाने के लिए 132 यात्री विमान में सवार हुए, लेकिन यात्रियों के सवार होने के बाद पायलट ने विमान को दिल्ली ले जाने से इनकार कर दिया। इससे विमान उड़ान नहीं भर सका और यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे।



स्थिति की जानकारी मिलने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन ने दिल्ली से वैकल्पिक पायलट को वाराणसी बुलाया। वैकल्पिक पायलट के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आवश्यक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद विमान ने दोपहर करीब एक बजे 132 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरी।



इस तरह लगातार दो दिनों तक खराब मौसम और संचालन संबंधी परिस्थितियों के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी हुई। मंगलवार को जहां खराब मौसम के कारण विमान को हवा में चक्कर लगाना पड़ा और एफडीटीएल के कारण वापसी उड़ान रद्द हुई, वहीं बुधवार को पायलट के उपलब्ध नहीं होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। वैकल्पिक व्यवस्था के बाद दोनों मामलों में यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।