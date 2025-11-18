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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 22 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 22-Nov-2026
Auraiya News: मालगाड़ी से टूटकर गिरी सरिया महिला के सिर में लगी, मौतअछल्दा (औरैया)। थाना क्षेत्र के बैसोली गांव में शनिवार को एक महिला घर के पास से निकली डीएफसी लाइन पर छोटे बेटे को देखने गई थी। और पढ़ें
01:29 AM, 22-Nov-2026
Kanpur News: गरीबों के हिस्से का राशन ले रहे अमीर, 8639 के कार्ड किए गए निरस्तगरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन पर अमीर लोगों के कब्जे की आशंका सामने आई है। और पढ़ें
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01:29 AM, 22-Nov-2026
Kanpur News: स्वास्थ्य केंद्रों की राज्य स्तरीय टीम ने परखी स्वास्थ्य सेवाएंनगर स्थित सीएचसी व विकास खंड मलासा की देवीपुर सीएचसी सहित जलालपुर व कैलई स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शनिवार को स्टेट रिव्यू मिशन एसआरएम टीम ने जायजा लिया। और पढ़ें
01:29 AM, 22-Nov-2026
Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की मिली सजाPerson convicted of culpable homicide not amounting to murder sentenced to 10 years in prison और पढ़ें
01:28 AM, 22-Nov-2026
Kanpur News: अकबरपुर इंटर काॅलेज में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आजनागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से अकबरपुर इंटर कॉलेज परिसर में रविवार को सायं 6 बजे ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। और पढ़ें
01:28 AM, 22-Nov-2026
Kanpur News: राजस्थान के काला पहलवान ने हरियाणा के सोनी पहलवान को चटाई धूलबनीपारा गांव में आयोजित दो दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। और पढ़ें
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01:28 AM, 22-Nov-2026
Shamli News: घुड़चढ़ी में आतिशबाजी की चिंगारी से छप्पर में लगी आग, गोवंश झुलसाSparks from fireworks during horse-riding caused a fire in the thatched roof, scorching cattle. और पढ़ें
01:28 AM, 22-Nov-2026
Sambhal News: मदरसा बोर्ड परीक्षा-2027 के आवेदन कल से होंगे शुरूउत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ ने वर्ष 2027 की मुंशी-मौलवी और आलिम परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय-सारिणी जारी कर दी है। और पढ़ें
01:27 AM, 22-Nov-2026
Shamli News: घरेलू कलह में टूट रहे रिश्ते, विवाद के बाद जान देने तक पहुंच रहीं महिलाएंRelationships are falling apart due to domestic strife; some women are even driven to take their own lives following such conflicts. और पढ़ें
01:27 AM, 22-Nov-2026