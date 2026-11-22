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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि बरेली होकर गुजरने वाली चार ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। 10 ट्रेनों को 120 मिनट तक देरी से चलाया जाएगा। 10 गाड़ियों का कुछ स्टेशनों पर ठहराव निरस्त किया जाएगा।इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग12212 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 16 दिसंबर और 15530 आनंद विहार-सहरसा एक्सप्रेस को 17 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग गोरखपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाया जाएगा। 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस और 15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस को 16 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग गोरखपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाया जाएगा।देरी से चलाई जाएंगी ये गाड़ियां15274 आनंद विहार-रक्सौल एक्सप्रेस 27 नवंबर, एक, चार, 10 और 12, 16, 17 दिसंबर को 90 मिनट तक, 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पांच और 12 दिसंबर को देहरादून से 90 मिनट, 22551 दरभंगा-जालंधर पांच और 12 दिसंबर को 60 मिनट देरी से चलाई जाएगी। 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस 17 व 18 दिसंबर को 120 मिनट तक, 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस 17 दिसंबर को 90 मिनट, 15273 रक्सौल-आनंद विहार एक्सप्रेस 17 व 18 दिसंबर को 90 मिनट तक नियंत्रित करके संचालित होगी। 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार विशेष गाड़ी 22 व 29 नवंबर को 90 मिनट तक, 04014-13 आनंद विहार-लौकहा बाजार विशेष गाड़ी 22 से 29 नवंबर तक 45 मिनट, 05575 सहरसा-आनंद विहार विशेष गाड़ी 24 नवंबर को 100 मिनट, 05736 कटिहार-अमृतसर विशेष गाड़ी 25 नवंबर को 30 मिनट तक देरी या फिर रास्ते के स्टेशनों पर रोक कर चलाई जाएगी।