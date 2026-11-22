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ब्लॉकों में वीबी-जीरामजी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायतों के विकास कार्यों और अन्य सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बीडीओ की निगरानी में होता है। ग्रामीणों की शिकायतों का निस्तारण और ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की समीक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। तीन-तीन ब्लॉकों का प्रभार होने के कारण अधिकारियों के लिए सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से पहुंचना और कामकाज की प्रभावी निगरानी करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। अब राहत मिलने के आसार हैं।जानिए, किसे कहां मिली तैनातीविभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अरुण कुमार को भदपुरा, जय किशन दोहरे को आलमपुर जाफराबाद, बृजेश सिंह को मझगवां (साथ में रामनगर का अतिरिक्त प्रभार), सृष्टि पाठक को मीरगंज (साथ में फतेहगंज पश्चिमी का अतिरिक्त प्रभार) की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत कुमार शुक्ला को फरीदपुर (भुता का अतिरिक्त प्रभार), रमेश दत्त मिश्र को शेरगढ़, राजीव कुमार को बिथरी चैनपुर और ईशा हर्षिता को भदपुरा से स्थानांतरित कर भोजीपुरा का प्रभार सौंपा गया है। तीन संयुक्त खंड विकास अधिकारियों की भी नवीन तैनाती के आदेश जारी किए हैं।वर्जनशासन स्तर से आठ बीडीओ और तीन संयुक्त खंड विकास अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्हें विकास खंडों पर तैनाती देने के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। - दिनेश कुमार यादव, जिला विकास अधिकारी