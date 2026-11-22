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संयुक्त निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) रामराज यादव ने बताया कि सभी आईटीआई संस्थानों के विद्यार्थी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू हो सकेंगे। इसकी तैयारी वृहद स्तर पर चल रही है। शासन स्तर से सभी नोडल आईटीआई में जगह चिह्नित की गई है। जल्द ही इनमें एआई प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। इनमें विद्यार्थियों को संबंधित ट्रेड के पाठ्यक्रम के साथ उनको उनकी ट्रेडों में एआई के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एक बार में एक यूनिट के 20 से 24 विद्यार्थी प्रयोग कर सकेंगे। बरेली में आईटीआई सीबीगंज को एआई प्रयोगशाला के लिए चयनित किया गया है। रोजा, पीलीभीत व बदायूं आईटीआई में भी एआई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी।निजी आईटीआई के विद्यार्थी भी कर सकेंगे प्रयोगजेडी के अनुसार, नोडल आईटीआई संस्थानों में बन रही इन एआई प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल निजी आईटीआई संस्थानों के विद्यार्थी भी कर सकेंगे। अन्य आईटीआई के विद्यार्थी भी इस प्रयोगशाला में जाकर प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसमें विद्यार्थियों को डेटा एनालिसिस, मॉडल तैयार करना और एल्गोरिदम बनाना सिखाया जाएगा। एआई टूल्स का इस्तेमाल करना और प्रोटोटाइप तैयार कर उसे लागू करने की जानकारी भी दी जाएगी। नोडल आईटीआई संस्थानों में बनने जा रही इस एआई प्रयोगशाला में डेटा तैयार करने व जांचने के साथ ही एआई का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा।