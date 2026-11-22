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बालक वर्ग 100 मीटर दौड़ में एसआरएमएस सीईटी के सिबात उर रहमान, 200 मीटर में एमआईटी मुरादाबाद के रितिक दुबे, 400 और 800 मीटर में शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के राजकुमार अव्वल रहे। बालिका वर्ग की 100 व 200 मीटर दौड़ में केआईटीपीएस मुरादाबाद की डिंपल सियानी, 400 मीटर में रिया त्यागी और 800 मीटर में आरती सैनी प्रथम रहीं।बालक वर्ग की लंबी कूद में देवांश और ऊंची कूद में देवांश मेहरा (एसआरएमएस सीईटीआर) पहले स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में लंबी कूद का खिताब अंजलि और ऊंची कूद का खिताब केआईटीपीएस मुरादाबाद की भावना पाल ने जीता। बालक वर्ग के गोला फेंक में जतिन कुमार सिंह और चक्का फेंक में जतिन कुमार (एमआईटी मुरादाबाद) अव्वल रहे। भाला फेंक में शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के ज्ञानदीप ने बाजी मारी। बालिका वर्ग में गोला फेंक में डिंपल, चक्का फेंक में मनु और भाला फेंक में केआईटीपीएस मुरादाबाद की भावना रावत अव्वल रहीं।बैडमिंटन बालक वर्ग में केआईटीपीएस मुरादाबाद विजेता और एसआरएमएस सीईटी उपविजेता रहा, जबकि बालिका वर्ग में एसआरएमएस सीईटीआर ने पहला और एसआरएमएस सीईटी ने दूसरा स्थान पाया। बास्केटबॉल के बालक और बालिका दोनों वर्गों में एसआरएमएस सीईटी ने जीत दर्ज की। शतरंज बालक वर्ग में शारदा प्रसाद अवस्थी और बालिका वर्ग में खुशी भाटिया (एसआरएमएस सीईटी) ने पहला स्थान हासिल किया।कबड्डी बालिका वर्ग में एसआरएमएस सीईटी ने एमआईटी मुरादाबाद को हराकर पहला स्थान पाया। खो-खो बालक वर्ग में केआईटीपीएस मुरादाबाद और बालिका वर्ग में एसआरएमएस सीईटी की टीमें विजेता रहीं। टेबल टेनिस के दोनों वर्गों में एसआरएमएस सीईटी ने बाजी मारी। वॉलीबॉल बालक वर्ग में एमआईटी मुरादाबाद और बालिका वर्ग में एसआरएमएस सीईटी की टीम विजेता रही। दो दिवसीय फेस्ट का शनिवार को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ।