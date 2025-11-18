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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 21 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 21 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 21-Nov-2026
Jhansi News: रैगिंग के ऑडियो में छात्र की आवाज की पुष्टि, हॉस्टल से निष्कासितझांसी। मेडिकल कॉलेज के सीवी रमन हॉस्टल में जूनियर छात्रों की रैगिंग के मामले में एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। शुक्रवार को हॉस्टल के 69 छात्रों से एक-एक करके पूछताछ की गई। और पढ़ें
01:59 AM, 21-Nov-2026
खतरा : 233 स्कूलों से नहीं हटे बिजली के तार और ट्रांसफॉर्मरखतरा : 233 स्कूलों से नहीं हटे बिजली के तार और ट्रांसफॉर्मर और पढ़ें
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01:59 AM, 21-Nov-2026
Barabanki News: सड़क हादसों में दो लोगों की मौतaccident in barabanki और पढ़ें
01:59 AM, 21-Nov-2026
Jhansi News: पैथोलॉजी लैब की दराज से 1.70 लाख चोरी, हरकत सीसीटीवी में कैदझांसी। कोतवाली क्षेत्र में डीएवी स्कूल के पास संचालित पैथोलॉजी लैब की दराज से करीब 1.70 लाख रुपये चोरी हो गए। लैब संचालिका ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो सफाई कर्मचारी दराज को कैंची से टेढ़ा करके उसमें रखे रुपये निकालता दिखाई दिया। और पढ़ें
01:59 AM, 21-Nov-2026
Shahjahanpur News: केजी के छात्र को पीटने का आरोप, प्रधानाचार्य के खिलाफ दी तहरीरजलालाबाद। मोहल्ला प्रतापनगर स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रधानाचार्य पर केजी के छह वर्षीय छात्र को पीटने का आरोप लगा है। छात्र के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और पढ़ें
01:59 AM, 21-Nov-2026
Shahjahanpur News: महिला आयोग की सदस्य ने सुनीं समस्याएं, 15 शिकायतें मिलींशाहजहांपुर। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने शुक्रवार को जनपद का दौरा किया। इस दौरान विकास भवन सभागार में जनसुनवाई कर महिलाओं की समस्याएं सुनीं। और पढ़ें
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01:58 AM, 21-Nov-2026
Basti News: लल्लन हत्याकांड... दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार, मुंबई से आया बड़ा बेटापुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सोनहटी बुजुर्ग गांव में हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। और पढ़ें
01:58 AM, 21-Nov-2026
Shahjahanpur News: सिटी में आजसिटी में आज और पढ़ें
01:57 AM, 21-Nov-2026
Shahjahanpur News: तीन ट्रेनों में बिगड़ी यात्रियों की तबीयत, रोजा में कराया उपचाररोजा। वंदेभारत समेत तीन ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की बृहस्पतिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। और पढ़ें
01:57 AM, 21-Nov-2026