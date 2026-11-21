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इसके बाद विद्यालय प्रांगण में गुरु नानक देव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। विद्यार्थियों ने भक्तिभाव से कीर्तन प्रस्तुत किया। साथ ही नृत्य के माध्यम से गुरु नानक देव के संदेशों को प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान तुलसी पूजन और परिक्रमा भी की गई। विद्यालय प्रभारी अभिषेक वार्ष्णेय ने विद्यार्थियों को गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं से परिचित कराया।उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने एक ओंकार, समानता, सेवा और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने समाज में फैले आडंबरों का विरोध करते हुए मानवता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाती हैं। इस अवसर पर योगिता भटनागर, नेहा शर्मा, सरोज शर्मा, बबिता शर्मा, सुधा शर्मा, रानी गुप्ता और दीपांशी शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।