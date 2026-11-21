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सपा के कद्दावर नेता आजम खां की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी के भीतर उनके राजनीतिक प्रभाव और पसंद को लेकर चर्चाएं बनी रहीं। वर्ष-2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से उनकी पसंद के बजाय मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया गया था। मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट दिए जाने को भी आजम खेमे से जोड़कर देखा गया। अब उनकी वापसी के बाद इन पुराने घटनाक्रमों की राजनीतिक व्याख्या फिर शुरू हो सकती है।आजम खां के जेल में रहने के दौरान पश्चिमी यूपी में सपा के कई मुस्लिम नेता राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। मोहिबुल्लाह नदवी, एसटी हसन, जियाउर्रहमान बर्क और इकरा हसन जैसे चेहरों की अपनी राजनीतिक पहचान बनी है। अब सवाल यह है कि आजम खां इन नेताओं के बीच अपनी पुरानी भूमिका किस तरह स्थापित करेंगे। पार्टी नेतृत्व के सामने भी यह चुनौती होगी कि वरिष्ठ नेता को सम्मानजनक भूमिका देने के साथ नए चेहरों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित न हो।ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन की काट भी चुनाैतीराजनीति से जुड़े जानकारों की मानें तो एक ओर पार्टी को पुराने और नए नेताओं के बीच संतुलन बनाना होगा, वहीं दूसरी ओर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भी पश्चिमी यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साथ लाने की इस कोशिश से सपा के सामने नए समीकरण बन सकते हैं। आजम खां की सक्रियता को पार्टी अपने परंपरागत आधार से संवाद मजबूत करने के अवसर के तौर पर देख रही है। आजम खां ने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा भी है कि यहां हैदराबादी बिरयानी नहीं बल्कि पुलाव चलता है।000रामपुर से बाहर भी तय होगी आजम खां की भूमिकाआजम खां की राजनीतिक पहचान रामपुर से रही है लेकिन मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी उनके प्रभाव की चर्चा होती रही है। अब देखना होगा कि उनकी सक्रियता इन जिलों में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कितना जोड़ पाती है। उनकी भूमिका का दायरा रामपुर से बाहर कितना बढ़ता है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा।00033 सीटों पर रहेगी सपा की विशेष निगाहवर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की करीब 33 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी, जिसमें रुहेलखंड क्षेत्र की 22 और पश्चिमी यूपी की 11 सीटें शामिल रहीं। अब 2027 के चुनाव से पहले आजम खां की सक्रियता इन क्षेत्रों में पार्टी के पुराने राजनीतिक आधार और नए नेतृत्व के बीच तालमेल के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।000जेल में आजम के साथ सीट बंटवारे को लेकर हो चुका मंथनआजम खां के जेल में बंद रहने के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने आजम खां के साथ सीट बंटवारे से लेकर टिकट बंटवारे तक करीब घंटेभर चर्चा की थी। इस बात को खुद अखिलेश यादव ने भी स्वीकार किया था। उन्होंने साफ किया था कि सीट बंटवारे व टिकट वितरण को लेकर सलाह ली गई है।