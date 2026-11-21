Gonda News: सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईआरओ नामित
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 21 Nov 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षण कार्यों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) नामित कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने अधिकारियों को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट, गोंडा में एसडीएम सदर, कटरा बाजार में अपर एसडीएम द्वितीय, करनैलगंज में एसडीएम करनैलगंज, तरबगंज में एसडीएम तरबगंज, मनकापुर में अपर एसडीएम प्रथम और गौरा में एसडीएम मनकापुर ईआरओ बनाए गए हैं।
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीबो, बीईओ व बाल विकास परियोजना अधिकारी एईआरओ बनाए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में छह-छह सहायक अधिकारी नामित किए गए हैं। इन्हें मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
आदेश के अनुसार, मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट, गोंडा में एसडीएम सदर, कटरा बाजार में अपर एसडीएम द्वितीय, करनैलगंज में एसडीएम करनैलगंज, तरबगंज में एसडीएम तरबगंज, मनकापुर में अपर एसडीएम प्रथम और गौरा में एसडीएम मनकापुर ईआरओ बनाए गए हैं।
विज्ञापन
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीबो, बीईओ व बाल विकास परियोजना अधिकारी एईआरओ बनाए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में छह-छह सहायक अधिकारी नामित किए गए हैं। इन्हें मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। (संवाद)
विज्ञापन