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साक्षात्कार में ब्रेनर्स कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और नारायण पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधियों ने छात्राओं का साक्षात्कार लिया। इस दौरान छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता, विषय संबंधी ज्ञान, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संवाद कौशल और व्यवहार कुशलता को परखा गया। साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद 20 छात्राओं का विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन किया गया। इससे छात्राओं में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा।महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अंशु बंसल ने चयनित छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर और रोजगारपरक कौशल से युक्त बनाना है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौर में शिक्षा के साथ व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन प्लेसमेंट सेल की सदस्य डॉ. एकता पांडेय और मोनिका चौधरी ने किया।