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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 4 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 04-Nov-2026
Jhansi News: अब 1500 रुपये में बन जाएगा वार्षिक टोल पासलुहारी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। एक नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर नया रियायती स्थानीय वार्षिक पास लागू कर दिया गया है। और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Shahjahanpur News: पुलिस से हत्यारोपी बोला...कहना नहीं मानती थी, इसलिए मार डालानिगोही (शाहजहांपुर)। त्रिलोकपुर गांव में मंगलवार को घरेलू विवाद में रेशमा (23) की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। और पढ़ें
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01:29 AM, 04-Nov-2026
Mirzapur News: सिखाए एआई के व्यावहारिक उपयोग, बने छह चैंपियनPractical AI applications taught; six champions emerge और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Kushinagar News: नगर में आजIn the city today और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Jaunpur News: असलहा तस्कर अब्दुल्ला ने 1.95 लाख में बेची थीं दो बंदूकें व 200 कारतूस, गिरफ्तारArms smuggler Abdullah sold two guns and 200 bullets for 1.95 lakh, arrested और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Jhansi News: रोमांचक मुकाबले में येलो हाउस ने जीती खो-खो ट्रॉफीमऊरानीपुर। सेंट मैरीज़ स्कूल मढ़ा में इंटर हाउस खेल प्रतियोगिताओं के तहत मंगलवार को येलो हाउस और ग्रीन हाउस के बीच खो-खो का फाइनल मुकाबला हुआ। और पढ़ें
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01:29 AM, 04-Nov-2026
Shahjahanpur News: सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद गलत दिशा से निकली एंबुलेंस दूसरे ट्रक से टकराईतिलहर (शाहजहांपुर)। कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के पास हाईवे पर सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद मंगलवार को एक और हादसा हो गया। और पढ़ें
01:28 AM, 04-Nov-2026
Shahjahanpur News: मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोकाबंडा। बंडा-बिलसंडा मार्ग से कुंडरा चिकटिया होते हुए बिहार रामनगर तक जाने वाली सड़क की हालत खराब होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। और पढ़ें
01:28 AM, 04-Nov-2026
Jhansi News: नकदी न होने से मोंठ में नहीं हुई धान की खरीदमोंठ। मंगलवार को स्थानीय स्टेट बैंक द्वारा गल्ला व्यापारियों को नकदी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कारण मंडी में धान की नीलामी नहीं हो सकी। और पढ़ें
01:28 AM, 04-Nov-2026