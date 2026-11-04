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Basti News: आशा पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने, व बकाया भुगतान की मांग

Wed, 04 Nov 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:03 AM IST
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Demand for withdrawal of the FIR filed against Asha and for the payment of outstanding dues
बस्ती। लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के यूनियन पदाधिकारियों और अन्य लोगों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग उठी है।
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भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर केस वापस लेने, आशा कर्मियों का बकाया भुगतान दिवाली से पहले कराने और उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है।भाकपा (माले) के जिला सचिव का. रामलौट ने बताया कि 23 अक्तूबर को लखनऊ के इको गार्डन में यूनियन के शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के दौरान 24 अक्तूबर को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही, देवानंद, राजेश सिंह, कमला गौतम, छात्र नेता मनीष और भानु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। ज्ञापन में इस प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है। संवाद
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