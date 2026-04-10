Sant Kabir Nagar News: 40 साल पहले बन गई सड़क...अब तक नहीं मिला मुआवजा

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इसके साथ ही कुछ स्थानों पर दोबारा सड़क में जमीन जाने की चिंता भी सताने लगी है। इस मामले में जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुआवजे के जल्द भुगतान का भरोसा दिया है।मेंहदावल से करमैनी तक बीएमसिटी मार्ग को 10 मीटर चौड़ा किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सड़क किनारे पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी सड़क सात मीटर चौड़ी है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं पूर्व में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए किसान जिला अधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं।किसानों का कहना है कि इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि इस मार्ग पर पड़ने वाले पेड़ काटे जा रहे हैं। जब इस सड़क का निर्माण हुआ तब मेंहदावल क्षेत्र के नायक टोला राजाबारी, सुरहवा, सोनौरा, एकला शुक्ल, उतरपटटी पश्चिम टोला टड़वरिया समेत नगर पंचायत सीमा से सटे कई गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी।मेंहदावल तथा करमैनी के बीच के कुछ किसानों को उस समय मुआवजा दिया भी गया था, लेकिन नगर पंचायत सीमा से सेट गांव के किसानों को मुआवजा की धनराशि नहीं वितरित की गई। करीब 800 किसान मुआवजे की मांग करते रहे, लेकिन अब तक नहीं मिल सका। समय के साथ अब कई किसानों की तीसरी पीढ़ी चल रही है।किसानों ने बताया कि काफी प्रयास के बाद चार साल पूर्व मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान किसानों को पुराने सर्किल रेट पर मुआवजा का भुगतान किया जाने लगा। इसका विरोध किया गया। किसानों का कहना है कि उनकी खेती की जमीन सड़क में चली गई है जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से लोग दूसरी जगह पर कोई भूमि नहीं खरीद पा रहे हैं। कीमती भूमि सरकार लेने का दबाव बन रही है। चौड़ीकरण में भी कुछ जगह भूमि अधिग्रहित की जा सकती है।1985-86 में हुआ था जमीन का अधिग्रहणबीएमसीटी मार्ग