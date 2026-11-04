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Basti News: दिवाली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलिंडर

Wed, 04 Nov 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:02 AM IST
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Ujjwala beneficiaries will receive a free gas cylinder on Diwali.
उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को मिला प्रतीकात्मक चेक स्रोत सूचना विभाग
बस्ती। दिवाली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत अक्तूबर से दिसंबर 2026 तक और जनवरी से मार्च 2027 तक प्रत्येक अवधि में एक-एक मुफ्त गैस रिफिल का लाभ मिलेगा। लाभार्थी को पहले गैस सिलिंडर की पूरी कीमत जमा कर रिफिल कराना होगा। इसके बाद सब्सिडी की धनराशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
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मंगलवार को लखनऊ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बस्ती के अटल बिहारी प्रेक्षागृह में किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में करीब 800 उज्ज्वला लाभार्थी मौजूद रहे। इनमें से 160 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक और सिलिंडर का कटआउट उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने लाभार्थियों को संबोधित किया। संवाद
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