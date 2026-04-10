फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Details will be entered on the Prerna portal for admission in schools.

Sant Kabir Nagar News: स्कूलों में दाखिले के लिए प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज होगा ब्योरा

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Details will be entered on the Prerna portal for admission in schools.
संतकबीरनगर/ मेंहदावल। परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत कराए गए नवीन नामांकित बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पूरे विवरण के साथ अपलोड करना होगा। इसके बाद ही इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। अपलोडिंग प्रक्रिया समय सीमा तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन

जनपद में 1246 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.12 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कवायद तेज हो गई है। शासन की तरफ से चलाए गए स्कूल चलो अभियान के तहत सभी नवीन विद्यार्थियों का प्रवेश होने के साथ ही ब्योरा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
विज्ञापन

साथ ही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड सहित तमाम कागजात अपलोड होगा। ताकि उन्हें सरकार की योजना का समय पर लाभ मिल सके। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा नामांकन कराने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों के अनुसार नामांकित बच्चों का पूरा विवरण प्रेरणा पोर्टल अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक करीब 6900 नवीन नामांकित बच्चों का पूरा विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। सभी प्रधानाध्यापकों को पूर्व नामांकित सभी बच्चों को वेरीफाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर सभी बच्चों का डाटा अपलोड होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना है।
इस समय स्कूल चलो अभियान के तहत हुए नवीन नामांकन को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है।
बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed