Sant Kabir Nagar News: स्कूलों में दाखिले के लिए प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज होगा ब्योरा

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जनपद में 1246 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.12 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कवायद तेज हो गई है। शासन की तरफ से चलाए गए स्कूल चलो अभियान के तहत सभी नवीन विद्यार्थियों का प्रवेश होने के साथ ही ब्योरा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।साथ ही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड सहित तमाम कागजात अपलोड होगा। ताकि उन्हें सरकार की योजना का समय पर लाभ मिल सके। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा नामांकन कराने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया।अधिकारियों के अनुसार नामांकित बच्चों का पूरा विवरण प्रेरणा पोर्टल अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक करीब 6900 नवीन नामांकित बच्चों का पूरा विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। सभी प्रधानाध्यापकों को पूर्व नामांकित सभी बच्चों को वेरीफाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर सभी बच्चों का डाटा अपलोड होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना है।इस समय स्कूल चलो अभियान के तहत हुए नवीन नामांकन को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है।बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश जारी किया गया है।