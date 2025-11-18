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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 16 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:59 AM, 16-Oct-2026
Muzaffarnagar News: भाजपा छोड़,आज सपा में शामिल होंगे राजपाल सैनीLeaving the BJP, Rajpal Saini will join the SP today. और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026
Kannauj News: फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति फिसड्डीकन्नौज। जिले में फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति बेहद खराब मिलने पर प्रभारी सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई है। और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Oct-2026
Kushinagar News: शराब तस्करी का आरोपी पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पांच घायलPolice team attacked while attempting to apprehend suspect in liquor smuggling case; five injured और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026
Farrukhabad News: हड़ताल पर डॉक्टर, भटकते रहे मरीजफर्रुखाबाद। होमगार्ड भर्ती के पैनल में चार डॉक्टरों के शामिल होने और एनएचएम के तहत तैनात डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लोहिया अस्पताल में मरीज भटकते रहे। और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026
Saharanpur News: दुकानों पर छापा, मोबाइल कंपनी के नाम पर बिक रहा डुप्लीकेट सामान जब्तShops raided; counterfeit goods being sold under the name of a mobile company seized. और पढ़ें
12:58 AM, 16-Oct-2026
Bahraich News: तेंदुए ने घर के पास बंधे बछड़े का किया शिकारतेंदुए ने घर के पास बंधे बछड़े का किया शिकार और पढ़ें
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12:58 AM, 16-Oct-2026
Kannauj News: जिला जेल में बंदी की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचाकन्नौज। जिला कारागार अनौगी में बंद 76 वर्षीय बंदी सुरेश सिंह ठाकुर की मौत का मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। और पढ़ें
12:58 AM, 16-Oct-2026
Mathura News: भाषा के सवालों ने घुमायामथुरा समाचार और पढ़ें
12:58 AM, 16-Oct-2026
Raebareli News: किशोरी की मौत के मामले में दो आरोपी गिरफ्तारकिशोरी की मौत के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार और पढ़ें
12:57 AM, 16-Oct-2026