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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 16 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 16 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 16 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:59 AM, 16-Oct-2026

Muzaffarnagar News: भाजपा छोड़,आज सपा में शामिल होंगे राजपाल सैनी

Leaving the BJP, Rajpal Saini will join the SP today. और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Kannauj News: फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति फिसड्डी

कन्नौज। जिले में फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति बेहद खराब मिलने पर प्रभारी सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई है। और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Oct-2026

Kushinagar News: शराब तस्करी का आरोपी पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पांच घायल

Police team attacked while attempting to apprehend suspect in liquor smuggling case; five injured और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Farrukhabad News: हड़ताल पर डॉक्टर, भटकते रहे मरीज

फर्रुखाबाद। होमगार्ड भर्ती के पैनल में चार डॉक्टरों के शामिल होने और एनएचएम के तहत तैनात डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लोहिया अस्पताल में मरीज भटकते रहे। और पढ़ें
12:59 AM, 16-Oct-2026

Saharanpur News: दुकानों पर छापा, मोबाइल कंपनी के नाम पर बिक रहा डुप्लीकेट सामान जब्त

Shops raided; counterfeit goods being sold under the name of a mobile company seized. और पढ़ें
12:58 AM, 16-Oct-2026

Bahraich News: तेंदुए ने घर के पास बंधे बछड़े का किया शिकार

तेंदुए ने घर के पास बंधे बछड़े का किया शिकार और पढ़ें
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12:58 AM, 16-Oct-2026

Kannauj News: जिला जेल में बंदी की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा

कन्नौज। जिला कारागार अनौगी में बंद 76 वर्षीय बंदी सुरेश सिंह ठाकुर की मौत का मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। और पढ़ें
12:58 AM, 16-Oct-2026

Mathura News: भाषा के सवालों ने घुमाया

मथुरा समाचार और पढ़ें
12:58 AM, 16-Oct-2026

Raebareli News: किशोरी की मौत के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

किशोरी की मौत के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार और पढ़ें
12:57 AM, 16-Oct-2026

Kannauj News: नकली बीज से बर्बाद हुई 10 बीघा मक्का की फसल

कन्नौज। जिले में नकली बीज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छिबरामऊ क्षेत्र के रजलामऊ निवासी किसान ने बीज भंडार दुकानदार पर नकली बीज बेचने का आरोप लगाया है। और पढ़ें
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