यूपी: पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में बदलना शुरू हुआ मौसम, इन जिलों में शुक्रवार को हो सकती है बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के असर से बृहस्पतिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। एनसीआर से सटे जिलों में भी मौसम बदला। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटा रही, जबकि झोंके 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंचे। पूर्वांचल में भी कुछ जगह हल्की बारिश दर्ज की गई।

विज्ञापन