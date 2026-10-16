Bahraich News: नेपाल के दांग जिले में मिली कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा की लोकेशन

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जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, लखनऊ के विपुलखंड निवासी श्रद्धा, उसकी बहन और दोनों साथी श्रद्धा की एसयूवी से 10 अक्तूबर को रुपईडीहा पहुंचे थे। यहां सीमा के पास एसयूवी खड़ी करने के बाद सभी ने रिक्शे से नेपाल में प्रवेश किया। इसके बाद चारों के नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज पहुंचने और वहां एक होटल में रात बिताने की जानकारी मिली। अगले दिन उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की।बृहस्पतिवार को दांग जिले के कोहलपुर से आगे भालुवांग क्षेत्र में मिली लोकेशन को अब तक का अहम सुराग माना जा रहा है। दांग से आगे बढ़ने पर महेंद्र राजमार्ग से बुटवल और नारायणगढ़ होते हुए काठमांडू पहुंचने का मार्ग है। वहीं, बुटवल और नारायणगढ़ से पोखरा जाने के रास्ते भी निकलते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां इस संभावना को भी ध्यान में रख रही हैं कि श्रद्धा और उसके साथी किसी बड़े शहर की ओर बढ़ सकते हैं या फिर दुर्गम पहाड़ी इलाके में जाकर छिप सकते हैं। फिलहाल उनके अगले ठिकाने की पुष्टि नहीं हो सकी है।नेपाल पहुंचने के बाद श्रद्धा और उसके साथियों के भारतीय मोबाइल नंबर बंद हो गए। नेपाली सिम के जरिये संपर्क किए जाने की जानकारी के आधार पर उनकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां नेपाली पुलिस के साथ समन्वय कर संभावित मार्गों और ठिकानों की जानकारी जुटा रही हैं। (संवाद)इनसेट11 माह पहले भी बहराइच आई थी श्रद्धा की एसयूवीश्रद्धा दुबे की काले रंग की एसयूवी रुपईडीहा सीमा के पास खड़ी मिलने के बाद उसके पुराने यात्रा रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, श्रद्धा ने यह एसयूवी 26 मई 2025 को खरीदी थी। 29 मई को वाहन का पंजीकरण नंबर यूपी 32 क्यूक्यू 0111 आवंटित हुआ था। इसके बाद 18 अक्तूबर 2025 को वाहन के बहराइच आने का रिकॉर्ड मिला। बताया गया कि नानपारा के पास चीनी मिल के निकट स्थित टोल प्लाजा पर वाहन का टोल टैक्स कटा था। नानपारा से रुपईडीहा होते हुए नेपालगंज जाने का मार्ग है। ऐसे में जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि उस समय वाहन नेपाल सीमा तक गया था या नहीं।शिवा से गहनों के बारे में पूछताछ का वीडियो वायरलकारोबारी शिवा शर्मा की हत्या के बाद श्रद्धा दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धा को शिवा से अपने चोरी हुए गहनों के बारे में पूछताछ करते देखा जा रहा है। हालांकि, वीडियो कब का है और इसकी सत्यता क्या है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।लखनऊ पुलिस का सहयोग कर रही है स्थानीय पुलिसशिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और दो अन्य साथियों की तलाश में लखनऊ पुलिस की चार टीमें बहराइच के रुपईडीहा सीमा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। टीमें नेपाली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहकर संभावित ठिकानों तथा आवाजाही के मार्गों की जानकारी जुटा रही हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस लखनऊ पुलिस टीम का सहयोग कर रही है। हर बिंदु को ध्यान में रखकर जांच चल रही है।