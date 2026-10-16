Mirzapur News: आत्मनिर्भर बनने के तरीके बताए

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वहीं, डॉ. आभा गुप्ता ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जानकारी दी। दहेज विरोधी जागरूकता रैली निकालकर सामाजिक कुप्रथा समाप्त करने, महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. (डॉ.) सुरेंद्र कुमार सिंह यादव ने की। इस दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापक और छात्राएं मौजूद रहीं।

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लालता सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को सेवा संकल्प अभियान, मिशन शक्ति और दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्टार्टअप एवं इनोवेशन संगोष्ठी में डॉ. अमित कुमार केशरी ने छात्राओं को नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से घर बैठे आत्मनिर्भर बनने के तरीके बताए।