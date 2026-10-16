Muzaffarnagar News: साधु देवानंद भारती की हत्या के खुलासे के करीब पुलिस

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मंगलवार रात गांव के कुरावा मार्ग स्थित गुंबज मंदिर में साधु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने भारती के सीने में तमंचे से गोली मारी और फरार हो गए।इस मामले में पुलिस ने पीआरडी के जवान मौसम अली की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ फुगाना नरेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग लग गए हैं, जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।परिजनों की चल रही है तलाशभौराकलां। गांव के कुरावा मार्ग पर आईटीआई के पास शिव मंदिर में पिछले ढाई दशक से मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी सेवानिवृत्त फौजी देवानंद भारती पूजा पाठ करते थे। मंगलवार रात दो युवकों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। दो मिनट बाद ही कमरे से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पास ही आईटीआई में ड्यूटी पर तैनात पीआरडी का जवान मौसम अली मंदिर की तरफा दौड़ा लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए। कमरे में गोली लगा शव पड़ा हुआ मिला। उधर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखवा लिया है। परिजनों की तलाश चल रही है।