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Pilibhit News: ओवरलोडिंग में नौ वाहन पकड़े, 5.76 लाख रुपये जुर्माना लगाया

Fri, 16 Oct 2026 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 16 Oct 2026 01:29 AM IST
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Nine vehicles caught for overloading; a fine of Rs 5.76 lakh imposed.
पीलीभीत। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने नौ वाहनों को पकड़कर अलग-अलग थानों में निरुद्ध कराया। इसके अलावा तीन बसों के भी चालान किए गए। कार्रवाई के दौरान कुल 5.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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बुधवार की रात परिवहन विभाग के अफसरों की ओर से जिले की विभिन्न मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पकड़े गए नौ वाहनों में दो में खनन सामग्री, चार में ईंट और तीन में लकड़ी भरी हुई थी।
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कार्रवाई के दौरान सात वाहनों को आसाम चौराहा, एक को बीसलपुर और एक वाहन को पूरनपुर में निरुद्ध कराया गया। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से ओवरलोडिंग कर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन संचालकों में खलबली मची रही। एआरटीओ सुशील मिश्र ने बताया कि नियमों की अनदेखी कर वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। देर रात अभियान चलाकर नौ वाहनों पर विभागीय अफसरों की ओर से कार्रवाई की गई।
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