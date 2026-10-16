Pilibhit News: ओवरलोडिंग में नौ वाहन पकड़े, 5.76 लाख रुपये जुर्माना लगाया

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बुधवार की रात परिवहन विभाग के अफसरों की ओर से जिले की विभिन्न मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पकड़े गए नौ वाहनों में दो में खनन सामग्री, चार में ईंट और तीन में लकड़ी भरी हुई थी।कार्रवाई के दौरान सात वाहनों को आसाम चौराहा, एक को बीसलपुर और एक वाहन को पूरनपुर में निरुद्ध कराया गया। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से ओवरलोडिंग कर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन संचालकों में खलबली मची रही। एआरटीओ सुशील मिश्र ने बताया कि नियमों की अनदेखी कर वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। देर रात अभियान चलाकर नौ वाहनों पर विभागीय अफसरों की ओर से कार्रवाई की गई।