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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 14-Oct-2026
Mirzapur News: दर्शन-पूजन के दौरान परिजनों से बिछड़े श्रद्धालु की मौतDevotee dies after getting separated from family during worship and darshan. और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026
Mirzapur News: बड़े पिता के साथ ड्रेस लेने जा रहे छात्र को स्कॉर्पियो ने रौंदा, मौतStudent going to buy a dress with his uncle run over by a Scorpio; dies. और पढ़ें
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01:28 AM, 14-Oct-2026
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा, नहीं तो देश बनेगा जंतर-मंतर : संजय सिंहChief Election Commissioner Gyanesh Kumar should resign, or else the country will turn into Jantar Mantar: Sanjay Singh. और पढ़ें
01:28 AM, 14-Oct-2026
Sitapur News: पिटाई से युवक की मौत ग्राम प्रशासक गिरफ्तारपिटाई से युवक की मौत ग्राम प्रशासक गिरफ्तार और पढ़ें
01:28 AM, 14-Oct-2026
Mirzapur News: कलश शोभायात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव शुरूShrimad Bhagwat Katha Mahotsav begins with a Kalash Shobhayatra. और पढ़ें
01:27 AM, 14-Oct-2026
Kanpur News: मलासा के समीप सेंगुर नदी पुल किनारे आई दरार, हादसे का डरमलासा के समीप सेंगुर नदी पुल किनारे सड़क के दोनों तरफ दरार आ गई है। और पढ़ें
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01:27 AM, 14-Oct-2026
Kanpur News: जमीन विवाद में मारपीट, युवक को गोली मारने का आरोपअकबरपुर थाना क्षेत्र के सलावतपुर में मंगलवार दोपहर को जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। और पढ़ें
01:27 AM, 14-Oct-2026
Sitapur News: एचटी लाइन के करंट से बालक की मौत, भड़के परिजनएचटी लाइन के करंट से बालक की मौत, भड़के परिजन और पढ़ें
01:27 AM, 14-Oct-2026
Shahjahanpur News: मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना, भक्तिमय हुआ वातावरणशाहजहांपुर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को शहर में मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की गई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। और पढ़ें
01:26 AM, 14-Oct-2026