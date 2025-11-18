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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 14 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 14 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 14-Oct-2026

Mirzapur News: दर्शन-पूजन के दौरान परिजनों से बिछड़े श्रद्धालु की मौत

Devotee dies after getting separated from family during worship and darshan. और पढ़ें
01:29 AM, 14-Oct-2026

Mirzapur News: बड़े पिता के साथ ड्रेस लेने जा रहे छात्र को स्कॉर्पियो ने रौंदा, मौत

Student going to buy a dress with his uncle run over by a Scorpio; dies. और पढ़ें
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01:28 AM, 14-Oct-2026

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा, नहीं तो देश बनेगा जंतर-मंतर : संजय सिंह

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar should resign, or else the country will turn into Jantar Mantar: Sanjay Singh. और पढ़ें
01:28 AM, 14-Oct-2026

Sitapur News: पिटाई से युवक की मौत ग्राम प्रशासक गिरफ्तार

पिटाई से युवक की मौत ग्राम प्रशासक गिरफ्तार और पढ़ें
01:28 AM, 14-Oct-2026

Mirzapur News: कलश शोभायात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव शुरू

Shrimad Bhagwat Katha Mahotsav begins with a Kalash Shobhayatra. और पढ़ें
01:27 AM, 14-Oct-2026

Kanpur News: मलासा के समीप सेंगुर नदी पुल किनारे आई दरार, हादसे का डर

मलासा के समीप सेंगुर नदी पुल किनारे सड़क के दोनों तरफ दरार आ गई है। और पढ़ें
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01:27 AM, 14-Oct-2026

Kanpur News: जमीन विवाद में मारपीट, युवक को गोली मारने का आरोप

अकबरपुर थाना क्षेत्र के सलावतपुर में मंगलवार दोपहर को जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। और पढ़ें
01:27 AM, 14-Oct-2026

Sitapur News: एचटी लाइन के करंट से बालक की मौत, भड़के परिजन

एचटी लाइन के करंट से बालक की मौत, भड़के परिजन और पढ़ें
01:27 AM, 14-Oct-2026

Shahjahanpur News: मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना, भक्तिमय हुआ वातावरण

शाहजहांपुर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को शहर में मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की गई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। और पढ़ें
01:26 AM, 14-Oct-2026

Kanpur News: एनसीसी कैडेट्स ने संभाली यातायात व्यवस्था

नगर के प्रमुख चौराहों पर मंगलवार को एक अलग नजारा देखने को मिला। और पढ़ें
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