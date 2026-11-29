लखनऊ: शादी से इनकार करने पर 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक, बचाने आए माता-पिता पर चाकू से हमला; हालत नाजुक
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 29 Nov 2026 10:27 AM IST
सार
लखनऊ में शादी से इनकार करने पर एक रिश्तेदार के बेटे ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया और बीच-बचाव करने आए उसके माता-पिता पर चाकू से हमला कर दिया। तीनों घायलों को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
विस्तार
राजधानी लखनऊ में शादी से इनकार करने पर 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा के रिश्तेदार के बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा के माता-पिता पर भी चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद की भी नस काट ली।
घटना उदयगंज इलाके की सुबह करीब 4 बजे की है। घटना में छात्रा और उसके माता-पिता घायल हो गए। तीनों को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। आरोपी पीड़ित परिवार के घर के पास ही रहता है। उसके और पीड़ित परिवार के बीच रिश्तेदारी भी है। घटना में आरोपी ने खुद की भी नस काट ली। उसे भी केजीएमयू में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना उदयगंज इलाके की सुबह करीब 4 बजे की है। घटना में छात्रा और उसके माता-पिता घायल हो गए। तीनों को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। आरोपी पीड़ित परिवार के घर के पास ही रहता है। उसके और पीड़ित परिवार के बीच रिश्तेदारी भी है। घटना में आरोपी ने खुद की भी नस काट ली। उसे भी केजीएमयू में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन
शोर सुनकर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचनाघटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पड़ोसी ने बताया कि छात्रा के पिता कारपेंटर हैं। वहीं, आरोपी कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है। सुबह करीब 4 बजे सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान अचानक शोर सुनाई दिया। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जुट गई।
विज्ञापन