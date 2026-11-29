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शोर सुनकर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

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आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

घटना उदयगंज इलाके की सुबह करीब 4 बजे की है। घटना में छात्रा और उसके माता-पिता घायल हो गए। तीनों को केजीएमयू में भर्ती कराया गया है। आरोपी पीड़ित परिवार के घर के पास ही रहता है। उसके और पीड़ित परिवार के बीच रिश्तेदारी भी है। घटना में आरोपी ने खुद की भी नस काट ली। उसे भी केजीएमयू में भर्ती कराया गया है।घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पड़ोसी ने बताया कि छात्रा के पिता कारपेंटर हैं। वहीं, आरोपी कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है। सुबह करीब 4 बजे सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान अचानक शोर सुनाई दिया। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जुट गई।पड़ोसियों के मुताबिक, इसके बाद लोगों ने फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं, एक छोटे बच्चे ने बताया कि इस घटना को चाचा ने अंजाम दिया है। मामले में युवती के चाचा ने आरोपी युवक के खिलाफ हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल तीनों घायलों का केजीएमयू में उपचार चल रहा है।