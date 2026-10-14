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Mau News: एक दिन की मुख्य विकास अधिकारी बनीं कक्षा 8 की छात्रा दिशा पटवा

Wed, 14 Oct 2026 11:29 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:29 PM IST
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Class 8 student Disha Patwa became the Chief Development Officer for a day.
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संवाद न्यूज एजेंसी
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मऊ। कंपोजिट विद्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना की कक्षा 8 की छात्रा दिशा पटवा को एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा।
इस दौरान छात्रा ने प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों का भी निरीक्षण किया।
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एक दिन की मुख्य विकास अधिकारी दिशा पटवा ने विकास खंड कोपागंज की ग्राम पंचायत ढेकवारा में जागृति स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे जागृति डिटर्जेंट पाउडर एवं जागृति टॉयलेट क्लीनर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। दिशा पटवा ने विकास भवन परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। जनसमस्याएं सुनीं।
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उनके समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभागीय जनकल्याणकारी योजनाओं, उनके क्रियान्वयन तथा आमजन को मिल रहे लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
छात्रा दिशा पटवा ने माचिस की तीलियों से तैयार की गई मां दुर्गा की आकर्षक तस्वीर मुख्य विकास अधिकारी को भेंट की।
दिशा पटवा ने बताया कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं।
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