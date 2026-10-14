Balrampur News: पत्नी की विदाई कराने जा रहे युवक की डंपर की टक्कर से मौत

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राजेश गोंडा जिले में कुतुबगंज के पास स्थित सेमरा मंसाद गांव के निवासी थे। उनके चचेरे भाई विवेक ने बताया कि राजेश मुंबई में काम करते थे। मंगलवार को ही घर लौटे थे। इसके बाद वह उतरौला क्षेत्र के हुसैनाबाद के पास स्थित बहादुरापुर में पत्नी की विदाई कराने के लिए निकल पड़े। रास्ते में घोड़चढ़ी गांव के पास रेहरा बाजार की ओर से आ रही उनकी मोटरसाइकिल की उतरौला की तरफ जा रहे डंपर से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और राजेश की मौत हो गई।विदाई की तैयारियों के बीच घर पहुंची मौत की खबरराजेश की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी की विदाई कराने निकले युवक की मौत की सूचना ने परिजनों को झकझोर दिया। दो छोटी बेटियों के सिर से पिता का साया उठने से परिवार में मातम छा गया। परिजनों को उम्मीद थी कि मुंबई से लौटने के बाद राजेश के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन सड़क हादसे ने उनकी खुशियां छीन लीं।सूचना मिलने पर रेहरा बाजार के प्रभारी निरीक्षक अनिल दीक्षित और पेहर चौकी प्रभारी शिव कैलाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए डंपर को पकड़ लिया। सीओ डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बैरिकेडिंग कर डंपर को पकड़ लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।पेहर बाजार में भारी वाहनों की रफ्तार पर सवालघोड़चढ़ी गांव के पास हुए हादसे के बाद पेहर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में भारी वाहनों की गति को लेकर चिंता फिर सामने आई है। स्थानीय निवासी रमेश कुमार और राजेंद्र सिंह का कहना है कि बाजार और आसपास की सड़कों से डंपर तेज गति से गुजरते हैं। इससे राहगीरों, दुकानदारों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र से गुजरने वाले भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं की जाती है।एआरटीओ बृजेश ने बताया कि संबंधित रूट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। कई बार जांच के दौरान कार्रवाई भी की गई है।