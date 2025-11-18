Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
02:00 AM, 09-Oct-2026
Auraiya News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति को 10 साल की कैदऔरैया। सदर कोतवाली के गांव मोहना के साढ़े आठ वर्ष पूर्व में दहेज के लिए गला घोंटकर मार डालने के मामले में बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। और पढ़ें
01:59 AM, 09-Oct-2026
Jhansi News: जल संचयन परियोजना से 25 गांवों को मिलेगा लाभझांसी। मुख्य विकास अधिकारी रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने ग्राम नागर में जल संचयन परियोजना का भ्रमण किया। और पढ़ें
विज्ञापन
01:59 AM, 09-Oct-2026
Kanpur News: शराब ठेके पर महिलाओं का धावा, तोड़फोड़-पथरावबिधूना। कोतवाली क्षेत्र के गांव असजना मार्ग पर नौगवां गांव के पास देशी शराब के ठेके पर बृहस्पतिवार को महिलाओं ने हंगामा किया। और पढ़ें
01:59 AM, 09-Oct-2026
Varanasi News: प्राण जाए पर वचन न जाई... श्रीराम की चरण पादुकाएं ले नंदीग्राम लौटे भरत"Let life be lost, but not one's word..." Bharat returned to Nandigram carrying Shri Ram's sandals. और पढ़ें
01:59 AM, 09-Oct-2026
Budaun News: बिना किसी चिकित्सीय डिग्री और पंजीकरण के अस्पताल खोल शुरू कर दी थी मरीजों से उगाहीबिना किसी चिकित्सीय डिग्री और पंजीकरण के अस्पताल खोल शुरू कर दी थी मरीजों से उगाही और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026
ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देना उद्देश्य : राजीवचिरगांव। ग्राम करगुवां में बृहस्पतिवार को बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा की मौजूदगी में जनचौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:58 AM, 09-Oct-2026
Varanasi News: काशी के व्यापारी खुश, 57वीं जीएसटी काउंसिल के फैसलों से मिलेगी राहतTraders in Kashi happy decisions of the 57th GST Council to bring relief. और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026
Jhansi News: ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोपमऊरानीपुर। घाटकोटरा निवासी वर्षा देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके जरिये बताया कि उन्होंने 5 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026
Chandauli News: वन भूमि पर कार्रवाई से भड़के ग्रामीण, रेंज कार्यालय का घेराव कियाVillagers enraged by action on forest land, surround range office और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026