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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 9 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 9 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

02:00 AM, 09-Oct-2026

Auraiya News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति को 10 साल की कैद

औरैया। सदर कोतवाली के गांव मोहना के साढ़े आठ वर्ष पूर्व में दहेज के लिए गला घोंटकर मार डालने के मामले में बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। और पढ़ें
01:59 AM, 09-Oct-2026

Jhansi News: जल संचयन परियोजना से 25 गांवों को मिलेगा लाभ

झांसी। मुख्य विकास अधिकारी रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने ग्राम नागर में जल संचयन परियोजना का भ्रमण किया। और पढ़ें
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01:59 AM, 09-Oct-2026

Kanpur News: शराब ठेके पर महिलाओं का धावा, तोड़फोड़-पथराव

बिधूना। कोतवाली क्षेत्र के गांव असजना मार्ग पर नौगवां गांव के पास देशी शराब के ठेके पर बृहस्पतिवार को महिलाओं ने हंगामा किया। और पढ़ें
01:59 AM, 09-Oct-2026

Varanasi News: प्राण जाए पर वचन न जाई... श्रीराम की चरण पादुकाएं ले नंदीग्राम लौटे भरत

"Let life be lost, but not one's word..." Bharat returned to Nandigram carrying Shri Ram's sandals. और पढ़ें
01:59 AM, 09-Oct-2026

Budaun News: बिना किसी चिकित्सीय डिग्री और पंजीकरण के अस्पताल खोल शुरू कर दी थी मरीजों से उगाही

बिना किसी चिकित्सीय डिग्री और पंजीकरण के अस्पताल खोल शुरू कर दी थी मरीजों से उगाही और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026

ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देना उद्देश्य : राजीव

चिरगांव। ग्राम करगुवां में बृहस्पतिवार को बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा की मौजूदगी में जनचौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। और पढ़ें
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01:58 AM, 09-Oct-2026

Varanasi News: काशी के व्यापारी खुश, 57वीं जीएसटी काउंसिल के फैसलों से मिलेगी राहत

Traders in Kashi happy decisions of the 57th GST Council to bring relief. और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026

Jhansi News: ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप

मऊरानीपुर। घाटकोटरा निवासी वर्षा देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके जरिये बताया कि उन्होंने 5 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026

Chandauli News: वन भूमि पर कार्रवाई से भड़के ग्रामीण, रेंज कार्यालय का घेराव किया

Villagers enraged by action on forest land, surround range office और पढ़ें
01:58 AM, 09-Oct-2026

Auraiya News: एटीएम में पत्ती लगाकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

औरैया। एटीएम मशीनों के कैश डिस्पेंस स्लॉट (रुपये निकलने वाली जगह) में धातु की पत्ती लगाकर ग्राहकों के रुपये फंसाने और ठगी करने वाले एक शातिर अंतरजनपदीय आरोपी को थाना फफूंद, स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और पढ़ें
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