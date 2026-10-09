Bulandshahar News: प्रेमिका से मिलाने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया प्रेमी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:29 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:29 PM IST
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अहार। अहार बस स्टैंड के पास शुक्रवार दोपहर एक युवक प्रेमिका से मिलने की मांग को लेकर रस्सी लेकर टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक से बातचीत की और प्रेमिका को मौके पर बुलाकर उसे समझाया। प्रेमिका से बातचीत के बाद युवक टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई।
शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे एक युवक रस्सी लेकर आहार बस स्टैंड के पास स्थित टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ते देख मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से टावर पर चढ़ने का कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसकी प्रेमिका एक गांव में रहती है और वह उससे मिलना चाहता है। इसके बाद पुलिस प्रेमिका को मौके पर लेकर पहुंची।
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पुलिस की मौजूदगी में प्रेमिका की युवक से बातचीत कराई गई और उसे भरोसा दिलाया गया। प्रेमिका से बातचीत के बाद युवक टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। पुलिस युवक और युवती को अपने साथ थाने ले गई।
थाना प्रभारी ने बताया कि युवक अलीगढ़ जिले के एक गांव का रहने वाला है जबकि युवती की रिश्तेदारी युवक के गांव के पास स्थित एक गांव में है। करीब दो साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।
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शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे एक युवक रस्सी लेकर आहार बस स्टैंड के पास स्थित टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ते देख मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी।
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मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से टावर पर चढ़ने का कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसकी प्रेमिका एक गांव में रहती है और वह उससे मिलना चाहता है। इसके बाद पुलिस प्रेमिका को मौके पर लेकर पहुंची।
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पुलिस की मौजूदगी में प्रेमिका की युवक से बातचीत कराई गई और उसे भरोसा दिलाया गया। प्रेमिका से बातचीत के बाद युवक टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। पुलिस युवक और युवती को अपने साथ थाने ले गई।
थाना प्रभारी ने बताया कि युवक अलीगढ़ जिले के एक गांव का रहने वाला है जबकि युवती की रिश्तेदारी युवक के गांव के पास स्थित एक गांव में है। करीब दो साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।