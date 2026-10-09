Chitrakoot News: शिविर में रक्तदान कर 18 बने महादानी

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अधीक्षक डॉ. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जागरूकता से लोग अब खुद आगे आकर रक्तदान कर रहे हैं। इसमें व्यापारी, प्रधान और समाजसेवियों को भी सहयोग करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर रक्तदान जरूर करना चाहिए।रक्तदान करने वालों में अजय सिंह, गितेश नामदेव, अंकित कुमार, ब्रहानंद, अजीत जाटव, विवेक त्रिपाठी, प्रदीप कुमार, राहुल सिंह, सुनील कुमार, शुभम सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, सदम हुसैन, अंकित सिंह, दिग्वेंद्र सिंह, कौस्तुभ सोनी और अर्चना देवी शामिल रहे। (संवाद)