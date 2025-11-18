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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 4 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 4 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 4 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 04-Oct-2026

Baghpat News: बाइक सवार को बचाने के प्रयास में खेत में पलटी कार, छह घायल

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01:29 AM, 04-Oct-2026

Bhadohi News: ब्रिक्स देशों से आ रहे हैं 106 खरीदार

106 buyers are coming from BRICS countries. और पढ़ें
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01:29 AM, 04-Oct-2026

Lalitpur News: तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष पर लगे आरोप को स्थायी लोक अदालत ने किया खारिज

ललितपुर। स्थायी लोक अदालत ने तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष सुभाष जायसवाल पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। ये आरोप सीसी सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित थे। और पढ़ें
01:29 AM, 04-Oct-2026

Baghpat News: स्कूल बचाने के लिए धरने पर बैठीं छात्राएं और शिक्षक

school news और पढ़ें
01:28 AM, 04-Oct-2026

Raebareli News: खो-खो में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

खो-खो में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा और पढ़ें
01:28 AM, 04-Oct-2026

Lalitpur News: अनियंत्रित होकर बाइक नहर में गिरी, चालक की मौत, पति-पत्नी घायल

ललितपुर। थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम जमौरा-रायपुर के पास शुक्रवार की रात को मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। इसमें बाइक चालक 24 वर्षीय कमलेश निवासी ग्राम तुरका थाना बार की मौत हो गई। और पढ़ें
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01:27 AM, 04-Oct-2026

Lalitpur News: बिना अनुमति यूपीआई ट्रांजेक्शन से 1.09 लाख रुपये निकाले

बिरधा। कोतवाली ललितपुर अंतर्गत कस्बा बिरधा निवासी हरिनारायण पांडे पुत्र आनंद पांडे के बैंक खातों से कथित रूप से बिना अनुमति कुल 1,09,805 रुपये यूपीआई के माध्यम से डेबिट होने का मामला सामने आया है। और पढ़ें
01:27 AM, 04-Oct-2026

Ballia News: भाजपा महिला कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष पर लगाया अपराधियों के संरक्षण और दुष्कर्म के आरोप

BJP woman worker accuses district president of shielding criminals and rape. और पढ़ें
01:26 AM, 04-Oct-2026

Bhadohi News: चार दिवसीय कालीन मेले में देश भर के 223 निर्यातकों ने लगाए स्टाल

223 exporters from across the country set up stalls at the four-day carpet fair. और पढ़ें
01:26 AM, 04-Oct-2026

Raebareli News: लेखपालों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

लेखपालों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन और पढ़ें
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