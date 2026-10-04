साजिश के बाद मेरी लोकप्रियता और बढ़ी : बृजभूषण

उन्होंने कहा कि वामपंथी उत्तर भारत के युवाओं को राजनीति में आने से रोकते थे। अब स्थिति बदली है। अनंत का यह मुकाम मिसाल है। युवाओं को राजनीति के साथ स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए। एमएलसी अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह ने अनंत को संयम बनाए रखने की सलाह दी। अनंत ने इसे पूर्वांचल के विचारों की जीत बताया। भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र व ब्लॉक प्रशासक राजेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू सिंह ने भी विचार रखे। इस अवसर पर अजीत सिंह, गोलू सिंह, संतोष सिंह, रज्जन बाबा, डॉ. विकास सिंह, कृष्णपाल सिंह, हरि सिंह, अमित तिवारी, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)