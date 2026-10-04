Pilibhit News: पुलिस ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार

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बीसलपुर। मोहल्ला पटेल नगर निवासी फल विक्रेता वेद प्रकाश ने पहली अक्तूबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि एसआरएम इंटर कॉलेज के पास रहने वाले तालिब ने उनकी दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखी 50 हजार की नकदी 30 सितंबर की रात में चुरा ली। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रविवार को आरोपी को गांव महाबा जाने वाले मार्ग पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चुराए गए 50 हजार में से 27 हजार 210 रुपये बरामद किए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेजा गया। संवाद