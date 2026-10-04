Lakhimpur Kheri News: तालाब में डूबा युवक, बचाने कूदा राहगीर भी फंसा

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सूचना पर खमरिया पुलिस, लेखपाल सचिन मौर्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ऐरा गांव से नाव मंगाकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद रामनरेश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद राहुल की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, जो देर शाम तक जारी रहा।ग्रामीणों के अनुसार, राहुल रविवार शाम तालाब किनारे गया था। पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। हाईवे से गुजर रहे रामनरेश ने उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई, लेकिन खुद कुंभी में फंसकर डूबने लगे।सीओ धौरहरा अभिषेक यादव ने बताया कि राहुल की तलाश में पुलिस टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। रामनरेश को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है।