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Sultanpur News: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बने प्रियंक पांडेय

Sun, 04 Oct 2026 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 11:28 PM IST
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Priyank Pandey appointed as BJP state spokesperson
 प्रियंक पांडेय। स्रोत स्वयं
सुल्तानपुर। जिले के प्रियंक पांडेय को भाजपा की नई प्रदेश मीडिया टीम में दूसरी बार प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। दोबारा दायित्व मिलने पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। प्रियंक पांडेय ने कहा कि उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना भाजपा में ही संभव है।
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उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। पार्टी की नीतियों, विचारधारा और सरकार के कार्यों को तथ्यों के साथ जनता व मीडिया के सामने प्रभावी ढंग से रखना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि संगठन की सेवा का अवसर बताया।
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