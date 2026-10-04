फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   A flock of demoiselle cranes passed through PTR.

Pilibhit News: पीटीआर से होकर गुजरा डेमोसिल क्रेन पक्षी का झुंड

Sun, 04 Oct 2026 11:28 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 04 Oct 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
A flock of demoiselle cranes passed through PTR.
पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शनिवार दोपहर करीब 400 डेमोसिल क्रेन (कुरजां) पक्षी के झुंड ने कुछ घंटे पड़ाव डाला। खुले क्षेत्र में एक साथ बड़ी संख्या में क्रेन के विचरण और उड़ान भरने का दृश्य वन्यजीव व पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। मंगोलिया और मध्य एशिया से लंबी दूरी तय कर आने वाली ये क्रेन हर वर्ष तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इनका ठहराव दो-तीन दिन तक भी रहता है। टरक्वाइज वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अख्तर मियां खान ने बताया कि प्रवासी पक्षियों का नियमित आगमन तराई के प्राकृतिक वातावरण और जैव विविधता के महत्व को दर्शाता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed