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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 24 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 24-Sep-2026
Sonebhadra News: प्रधान ने ट्रांसफाॅर्मर लगाने से रोका, ग्रामीणों का प्रदर्शनप्रधान ने ट्रांसफाॅर्मर लगाने से रोका, ग्रामीणों का प्रदर्शन और पढ़ें
12:59 AM, 24-Sep-2026
Ballia News: बिहार के सीएम के कार्यक्रम ने रोक दी बलिया में रफ्तार, एनएच-31 पर 20 घंटे तक रहा जामBihar CM's event brings traffic to a halt in Ballia; NH-31 jammed for 20 hours और पढ़ें
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12:59 AM, 24-Sep-2026
Deoria News: मारपीट के चार आरोपी दोषमुक्तFour accused acquitted in assault case और पढ़ें
12:59 AM, 24-Sep-2026
Raebareli News: ऑटो से टकराई बाइक, तीन लोग घायलऑटो से टकराई बाइक, तीन लोग घायल और पढ़ें
12:59 AM, 24-Sep-2026
Firozabad News: टावर से मशीन चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तारफिरोजाबाद समाचार और पढ़ें
12:58 AM, 24-Sep-2026
Ayodhya News: कचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजीकचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और पढ़ें
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12:58 AM, 24-Sep-2026
Amroha News: 24 घंटे में तीन दुकानों की चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार24 घंटे में तीन दुकानों की चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार और पढ़ें
12:58 AM, 24-Sep-2026
Shahjahanpur News: रोटा वायरस से बचाएगी वैक्सीन की तीन खुराक, 1.04 लाख डोज बच्चों को पिलाईरोटा वायरस से बचाएगी वैक्सीन की तीन खुराक, 1.04 लाख डोज बच्चों को पिलाई और पढ़ें
12:58 AM, 24-Sep-2026
Deoria News: 68 जोड़ों ने थामा एक-दूसरे का हाथ68 जोड़ों ने थामा एक-दूसरे का हाथ और पढ़ें
12:57 AM, 24-Sep-2026