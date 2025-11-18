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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 24 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 24 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 24-Sep-2026

Sonebhadra News: प्रधान ने ट्रांसफाॅर्मर लगाने से रोका, ग्रामीणों का प्रदर्शन

प्रधान ने ट्रांसफाॅर्मर लगाने से रोका, ग्रामीणों का प्रदर्शन और पढ़ें
12:59 AM, 24-Sep-2026

Ballia News: बिहार के सीएम के कार्यक्रम ने रोक दी बलिया में रफ्तार, एनएच-31 पर 20 घंटे तक रहा जाम

Bihar CM's event brings traffic to a halt in Ballia; NH-31 jammed for 20 hours और पढ़ें
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12:59 AM, 24-Sep-2026

Deoria News: मारपीट के चार आरोपी दोषमुक्त

Four accused acquitted in assault case और पढ़ें
12:59 AM, 24-Sep-2026

Raebareli News: ऑटो से टकराई बाइक, तीन लोग घायल

ऑटो से टकराई बाइक, तीन लोग घायल और पढ़ें
12:59 AM, 24-Sep-2026

Firozabad News: टावर से मशीन चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद समाचार और पढ़ें
12:58 AM, 24-Sep-2026

Ayodhya News: कचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

कचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और पढ़ें
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12:58 AM, 24-Sep-2026

Amroha News: 24 घंटे में तीन दुकानों की चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

24 घंटे में तीन दुकानों की चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार और पढ़ें
12:58 AM, 24-Sep-2026

Shahjahanpur News: रोटा वायरस से बचाएगी वैक्सीन की तीन खुराक, 1.04 लाख डोज बच्चों को पिलाई

रोटा वायरस से बचाएगी वैक्सीन की तीन खुराक, 1.04 लाख डोज बच्चों को पिलाई और पढ़ें
12:58 AM, 24-Sep-2026

Deoria News: 68 जोड़ों ने थामा एक-दूसरे का हाथ

68 जोड़ों ने थामा एक-दूसरे का हाथ और पढ़ें
12:57 AM, 24-Sep-2026

Unnao News: गूगल पर डॉक्टर का नंबर तलाश रही महिला से दो लाख की ठगी

गूगल पर डॉक्टर का नंबर तलाश रही महिला से दो लाख की ठगी और पढ़ें
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